SON DAKİKA: Avustralya'yı sarsan taciz ve tecavüz skandalları! Hükümet çalışanlarıyla ilgili bomba iddia

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "iğrenç ve mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği iddiaların odağındaki bir milletvekili çalışanının işine son verildiğini açıkladı.

Morrison, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ''Bu eylemleri geçekleştirenler, parlamentoda çalışanlara ve parlamentonun temsil ettiği ideallere saygısızlık ediyor.'' ifadelerini kullandı.