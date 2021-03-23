SON DAKİKA: Avustralya'yı sarsan taciz ve tecavüz skandalları! Hükümet çalışanlarıyla ilgili bomba iddia

Avustralya basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımladı.
TOPLUMDA ÖFKE YARATTI
Fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken, iddialar, Avustralya toplumunda öfke yarattı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "iğrenç ve mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği iddiaların odağındaki bir milletvekili çalışanının işine son verildiğini açıkladı.
Morrison, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ''Bu eylemleri geçekleştirenler, parlamentoda çalışanlara ve parlamentonun temsil ettiği ideallere saygısızlık ediyor.'' ifadelerini kullandı.