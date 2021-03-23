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    Listede Rus oligark , gibi isimler var: Putin'den SVR'ye ölüm listesi

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakanı ile haftasonu dinlenmek için 'ya gitmişti. Medyaya servis edilen fotoğrafların derin mesajlar içerdiği iddia edildi. Kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" diyen Putin'in, eski KGB günlerinde olduğu gibi üstü kapalı tehdit ettiği iddia edilmişti. İngiliz medyasına konuşan eski bir Rus casus akıllara durgunluk veren iddialar ortaya attı.

    Kod adı: Orman

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakanı ile haftasonu dinlenmek için 'ya gitmişti. Medyaya servis edilen fotoğrafların derin mesajlar içerdiği iddia edildi.

    Kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" diyen Putin'in, eski KGB günlerinde olduğu gibi üstü kapalı tehdit ettiği iddia edilmişti. İngiliz medyasına konuşan eski bir Rus casus akıllara durgunluk veren iddialar ortaya attı.

    Adı gizli tutulan Rus ajanı, "Orman olarak bilinen SVR, Covid-19 nedeniyle sessizdi. Şimdi tekrar ormandan çıkıyorlar" dedi.

    PUTİN'E OPERASYON İDDİASI
    Adı gizli tutulan casus şunları söyledi: (Amerikalı işadamı), ( ajanı), (Rus politikacı), (Rus oligark), (Rus girişimci) ve (Rus eski ajan) öncelikli hedef. MI6 ajanı Steele, Trump'ın Rus kadınlarla olan videolarıyla ilgili en önemli bilgiye sahip kişi" dedi. Hedeflerden en az ikisi polise yeni suikast listesi hakkında bilgi verdi. Ancak Biden'ın 'Katil' açıklaması, ardından bu haberin yapılması ve 'nun Putin'i hedef göstermesi ortak bir kurgu iddialarını gündeme getirdi.

    KREMLIN:
    Putin'in Biden'la canlı yayın talebi, tarafından reddedildi.

    NATO'DAN SUÇLAMA
    , Rusya'ya tepki gösterdi: Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı 'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz."

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