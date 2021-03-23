Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile haftasonu dinlenmek için Sibirya'ya gitmişti. Medyaya servis edilen fotoğrafların derin mesajlar içerdiği iddia edildi.

Kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" diyen Putin'in, eski KGB günlerinde olduğu gibi üstü kapalı tehdit ettiği iddia edilmişti. İngiliz medyasına konuşan eski bir Rus casus akıllara durgunluk veren iddialar ortaya attı.

Adı gizli tutulan Rus ajanı, "Orman olarak bilinen SVR, Covid-19 nedeniyle sessizdi. Şimdi tekrar ormandan çıkıyorlar" dedi.

PUTİN'E OPERASYON İDDİASI

Adı gizli tutulan casus şunları söyledi: Bill Browder (Amerikalı işadamı), Christopher Steele (MI6 ajanı), Vladimir Ashurkov (Rus politikacı), Mikhail Khordorkovsky (Rus oligark), Evgeny Chichvarkin (Rus girişimci) ve Boris Karpichov (Rus eski ajan) öncelikli hedef. MI6 ajanı Steele, Trump'ın Rus kadınlarla olan videolarıyla ilgili en önemli bilgiye sahip kişi" dedi. Hedeflerden en az ikisi polise yeni suikast listesi hakkında bilgi verdi. Ancak Biden'ın 'Katil' açıklaması, ardından bu haberin yapılması ve NATO'nun Putin'i hedef göstermesi ortak bir kurgu iddialarını gündeme getirdi.

KREMLIN:

Putin'in Biden'la canlı yayın talebi, Beyaz Saray tarafından reddedildi.

NATO'DAN SUÇLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya tepki gösterdi: Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz."