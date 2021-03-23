İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa sunuyor.
Müzayede evinin açıklamasına göre, 31 Mart'ta yapılması planlanan açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin arasında bir fiyata satılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Sotheby'den yapılan açıklamada portrenin 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtildi.
Portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtilirken, portrenin diğer benzer portrelerden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı.