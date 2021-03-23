



Müzayede evinin açıklamasına göre, 31 Mart'ta yapılması planlanan açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin arasında bir fiyata satılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Sotheby'den yapılan açıklamada portrenin 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtildi.