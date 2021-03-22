UNESCO, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı.
SU VERİMSİZ ŞEKİLDE KULLANILIYOR
Dünyada su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiği dile getirilen raporda, dünyanın birçok bölgesinde su kaynaklarına yeterince yatırım yapılmadığına ve konunun siyasilerin ilgisini çekmediğine işaret edildi.
Raporda, bu durumun suya erişimde eşitsizliklerin meydana gelmesine ve suyun verimsiz şekilde kullanılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.
Suyun verimsiz şekilde kullanılması sebebiyle su kıtlığının da arttığı belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli 140 ülkenin suya erişebilmesi amacıyla 2016-2030 döneminde, ayrılması gereken yıllık maliyetin 114 milyar doları bulduğu vurgulandı.
3 MİLYARDAN FAZLA İNSANIN SUYA ERİŞİMİ BULUNMUYOR