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    'da muhalif lider tutuklandı: IK-2 ceza kolonisinde kalıyor

    'da muhalif lider , tutuklandı. 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. basını, önceki gün Navalny'nin kaldığı cezaevini görüntülemeyi başardı. Eski mahkumlar, muhalif liderin kaldığı 'ya 100 kilometre uzaklıktaki IK-2 ceza kolonisini anlattı.

    Navalny burada kalıyor

    Rusya'da muhalif lider , tutuklandı. 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. basını, önceki gün Navalny'nin kaldığı cezaevini görüntülemeyi başardı. Eski mahkumlar, muhalif liderin kaldığı 'ya 100 kilometre uzaklıktaki IK-2 ceza kolonisini şöyle anlattı:

    ÇOK sıkı bir hapishanede. Her adımını, her düşünceni kontrol etmeye çalışıyorlar.
    ORADA şartlar çok kötü.Soğuk, nemli ve yemekler de kötü.
    ORADA olmak işkence gibiydi.


    DİĞER mahkûmlarla konuşmam yasaktı.
    HER gün işkence ve küçük düşürülmeye izin veriliyordu.

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    Haberler Dünya Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny tutuklandı: IK-2 ceza kolonisinde kalıyor