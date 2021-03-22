Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny, tutuklandı. 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz basını, önceki gün Navalny'nin kaldığı cezaevini görüntülemeyi başardı. Eski mahkumlar, muhalif liderin kaldığı Moskova'ya 100 kilometre uzaklıktaki IK-2 ceza kolonisini şöyle anlattı:

ÇOK sıkı bir hapishanede. Her adımını, her düşünceni kontrol etmeye çalışıyorlar.

ORADA şartlar çok kötü.Soğuk, nemli ve yemekler de kötü.

ORADA olmak işkence gibiydi.



DİĞER mahkûmlarla konuşmam yasaktı.

HER gün işkence ve küçük düşürülmeye izin veriliyordu.