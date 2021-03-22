Rusya ve Çin'den ABD'ye 'İran nükleer anlaşması' çağırısı: Koşulsuz dönün

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in Guilin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Görüşmede Vang ve Lavrov, ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Bakanlar, Çin ve Rusya'nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.
Görüşmede, ABD'nin, son yıllarda yaptıklarının küresel barış ve kalkınmaya zarar verdiğine işaret edilerek ABD'nin, tek taraflı zorbalığı, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı ve küçük direniş grupları oluşturmayı bırakması gerektiği vurgulandı.
ABD'YE ÇAĞRI: ŞARTSIZ ŞEKİLDE DÖNÜN
İran nükleer meselesine de değinilen görüşmede, ABD'nin bir an önce ve şartsız şekilde İran nükleer anlaşmasına tekrar dönmesi ve bu ülkeye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiği ifade edildi.