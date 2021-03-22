Rusya ve Çin'den ABD'ye 'İran nükleer anlaşması' çağırısı: Koşulsuz dönün

İran'ın anlaşmayı kapsamlı şekilde uygulamasının teşvik edilmesi ve anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uygun rol oynamasının beklenmesi gerektiği kaydedilirken, bölge ülkelerinin güvenlik endişelerinin çözülmesi konusunda ise yeni bir oydaşmaya ulaşmak için "bölgesel güvenlik ve diyalog platformu" kurulması önerildi.

Afganistan meselesinde ise her türlü uluslararası çabanın önemli olduğu belirtilen görüşmede, bu çabaların, barış, uzlaşma, yeniden inşa sürecini hızlandırmasının beklendiği vurgulandı.