Bir yardım kuruluşu, şehrin 2 ayrı noktasında gıda dağıtımı yapıyor. Her gün 3 bin 500 kişi bu yardımdan yararlanıyor.
Yardım paketlerinde süt, yoğurt, peynir, bisküvi, şeker, ton balığı, bir kivi, tiramisu ve ekmek bulunuyor. İtalya genelinde yoksulların sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon artarak 5,6 milyona ulaştı.
Bu artış, son 15 yılın en yüksek seviyesine tekabül ediyor. Bicocca Üniversitesi`nden Prof. Dr. David Benassi, pandeminin etkisiyle, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayan çok sayıda işçi ile serbest meslek çalışanının gelirlerinin sıfırlandığını belirtiyor.