Laya, "Bu, İspanya'nın birkaç aydır süren muazzam kargaşadan sonra olumlu bir şekilde inşa etmek istediği ilişkidir. Madrid aylar süren anlaşmazlıklardan sonra 'belki de Türkiye ile olumlu bir gündem dürtüsü arama zamanının geldiğine' inanıyor" dedi.

Laya, İspanya'nın bu toplantıya umutlu geldiğini ifade ederek, ancak ilişkilerde iyileşme sağlamak için Türkiye'nin açık desteğinin gerekli olacağını belirtti. Bakan Laya, "Bu bakanlar toplantısını güçlü ve tanımlanmış bir Avrupa gündemiyle terk etmeyi umuyoruz" dedi.