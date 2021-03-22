Bir anda bombardıman altında kaldıklarını belirten Hallak, "Jeneratör odası, acil bölümü, doğumhane ve birçok klinik kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hallak, hastanede, Etarib ve civarında yaşayan 400 bin sivile sağlık hizmeti verildiğini ve aylık 6 ile 7 bin sivilin tedavi olduğunu aktardı.

Saldırıda vücudunun farklı yerlerinden yaralanan hastane çalışanı Murhaf Lattuf ise "Günlük rutin çalışmamıza devam ediyorduk. Yoğun saldırıya maruz kaldık. Patlamalar meydana geldi. İnsanlar yere yığıldı." diye konuştu.

Saldırı sırasında muayene olmak için hastanede olduğunu belirten Eteribli Cuma Lattuf da "Bir anda yoğun saldırı altında kaldık." ifadesini kullandı.