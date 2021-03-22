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    • 22.03.2021 18:16
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    'dan flaş hamle! 'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    'dan flaş bir hamle geldi. Dışişleri Bakanlığı ülkede görev yapan 'ndan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

    AA
    Bulgaristan ve Rusya arasında gerilim

    Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan 'ndan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

    SÜRE VERDİLER
    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adları ve görevleri belirtilmeyen iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

    RUSYA BÜYÜKELÇİSİNE İLETİLDİ
    Açıklamada, karar notasının 'nın Büyükelçiliğine teslim edildiği kaydedildi.

    Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan raporda, sınır dışı edilmesi kararlaştırılan diplomatların, ülkede ve uluslararası diplomatik ilişkilere aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

    Başsavcılık 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, savunma bakanlığı, askeri istihbarat komutanlığı ve parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

    2,5 yılda 7 DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİLER
    İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

    Bu arada Bulgar basını, sınır dışı edilen diplomatların Birinci Katip ve İkinci Katip olduklarını iddia etti.

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