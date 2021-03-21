Türkiye Akdeniz'de kazandı… Yunanistan, ABD ve Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Türkiye'ye karşı hamle üstüne hamle yaptı. Türkiye ise Akdeniz'de asla taviz vermedi. Hakkını asla yedirmeyeceğini söyleyen Türkiye, başta Fransa olmak üzere İtalya, Almanya, Mısır ve İsrail'in geri adım atmasını sağladı.
Yunan Casus Savvas Kalenderidis canlı bağlantıyla katıldığı bir programda Türkiye ve Yunanistan arasındaki Akdeniz gerilimini değerlendirdi. Kalenderidis konuya ilişkin şunları söyledi: Ankara, 28. meridyenin doğusundaki ve Mısır MEB'inin kuzeyindeki tüm bölgenin Türkiye'ye ait olduğunu tescillemek istiyor. Maalesef bunu da başarıyorlar.
Bizim için çok kötü bir durum. Akdeniz'de kaybeden taraf oluyoruz. Gerçek şu ki, istikşafi temaslar ile Türklere hoşgörü kağıdı verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti. Bizi müzakere masasına oturtup masaya istedikleri tüm konuları yerleştirmek... Türkiye'nin stratejisi budur ve başarır."