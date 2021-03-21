



Bizim için çok kötü bir durum. Akdeniz'de kaybeden taraf oluyoruz. Gerçek şu ki, istikşafi temaslar ile Türklere hoşgörü kağıdı verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti. Bizi müzakere masasına oturtup masaya istedikleri tüm konuları yerleştirmek... Türkiye'nin stratejisi budur ve başarır."

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