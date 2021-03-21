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    • 21.03.2021 14:06
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    Televizyon programında şoke eden olay: Sunucu canlı yayında kadının saldırısına uğradı!

    'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu , elinde taş olan ve tamamen bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

    DHA
    Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı!

    'da bir ulusal kanalda adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu , elinde taş bulunan bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

    Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida'ya "Paramı geri ver" şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu.

    Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

    Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

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