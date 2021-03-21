Norveç'in de kuzeyinde yer alan bir takımada olan Svalbard, son dönem dünyanın gündeminde. Bunun nedeni bölgenin coğrafyası ya da soğuk ikliminden ziyade yaşam koşulları.

Geçmişte ağustos ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan kış ayı, Svalbard artık eskisi kadar soğuk değil. Uzmanlar bu nedenle insanları uyarıyor.