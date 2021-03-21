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    • 21.03.2021 09:32
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    : İlginç yasaklar adası | Bu adada ölmek yasak!

    Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan , küresel ısınmadan olumsuz etkileniyor. 'e bağlı olan ın en önemli kasabası ve dünyada en kuzey yerleşim birimi , iklim değişiminden mustarip olmuş durumda. İnsanlığın en kuzeydeki yerleşim yeri olan Longyearbyen kasabasının da yer aldığı Svalbard, tuhaf yasaklara sahip. İşte detaylar...

    Bu adada ölmek yasak!

    Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Svalbard, küresel ısınmadan olumsuz etkileniyor. Norveç'e bağlı olan Svalbard takımadalarının en önemli kasabası ve dünyada en kuzey yerleşim birimi Longyearbyen, iklim değişiminden mustarip.

    Svalbard takımadaları Norveç'e bağlı Atlantik Okuyanusu'nun kuzeyinde soğuğuyla ünlü bir yer. Diğer bir deyimle dünyanın en kuzey ucu. Üstelik Svalbard'ın ötesinde toplu olarak yaşayan insan bulunmuyor.

    Norveç'in de kuzeyinde yer alan bir takımada olan Svalbard, son dönem dünyanın gündeminde. Bunun nedeni bölgenin coğrafyası ya da soğuk ikliminden ziyade yaşam koşulları.

    Geçmişte ağustos ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan kış ayı, Svalbard artık eskisi kadar soğuk değil. Uzmanlar bu nedenle insanları uyarıyor.

        Svalbard'ın merkezi Longyearbyen merkezinde dahi silahsız gezemeyeceğiniz, soğuk havalardan ötürü cenaze defin işlerinin yapılamadığı bu adalar da küresel ısınmadan etkilendi.

        Bilim insanlarının araştırmalarına göre küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği Svalbard'ın canlı çeşitliliğini de olumsuz etkiliyor.

        Buzulların eridiği bölgede yakın bir gelecekte su seviyesinin artması ve canlıların bundan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

        Bunun yanı sıra ısınan deniz suyu, pek çok av hayvanının da yok olmasına ya da yaşam alanının daralmasına neden olacak.

        Svalbard'taki en önemli yerleşim yeri Longyearbyen, dünyada son yıllarda en hızlı ısınan kent oldu.

        2300 kişinin yaşadığı dünyanın bu en kuzeyindeki yer olan Longyearbyen'de, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için Norveç hükumeti evlere ısı yalıtım için kredi vermeye başladı.

            ÖLMEK YASAK!

            Normal şartlara sahip bir yer olmadığı için Svalbard'taki kurallar da ona göre şekillenmiş durumda. Buna göre Svalbard'ta iklim defin işlemlerine izin vermediği için adada ölmek yasak! Ölüm vakalarında defin işlemleri Norveç anakarasında yapılıyor. Adadaki ağır hastalar ise Norveç'e naklediliyor.

            SİLAHSIZ DOLAŞMAK YASAK!

            Svalbard'taki bir diğer ilginç kural ise yerleşim yeri dahil hemen hemen her yerde mutlaka silahla dolaşmak zorunda olmanız. Kutup ayılarının doğal yaşam alanı olan bölgede, olası saldırılardan korunmak için herkesin yanında silah taşıması zorunlu.
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            Haberler Dünya Svalbard: İlginç yasaklar adası | Bu adada ölmek yasak!