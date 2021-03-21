Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Svalbard, küresel ısınmadan olumsuz etkileniyor. Norveç'e bağlı olan Svalbard takımadalarının en önemli kasabası ve dünyada en kuzey yerleşim birimi Longyearbyen, iklim değişiminden mustarip.
Svalbard takımadaları Norveç'e bağlı Atlantik Okuyanusu'nun kuzeyinde soğuğuyla ünlü bir yer. Diğer bir deyimle dünyanın en kuzey ucu. Üstelik Svalbard'ın ötesinde toplu olarak yaşayan insan bulunmuyor.
Norveç'in de kuzeyinde yer alan bir takımada olan Svalbard, son dönem dünyanın gündeminde. Bunun nedeni bölgenin coğrafyası ya da soğuk ikliminden ziyade yaşam koşulları.
Geçmişte ağustos ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan kış ayı, Svalbard artık eskisi kadar soğuk değil. Uzmanlar bu nedenle insanları uyarıyor.