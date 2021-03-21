Lav yağmuru!

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda geçtiğimiz üç hafta içinde 40 binden fazla deprem meydana geldi. Depremler sebebiyle bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağı'nda patlama yaşandı. Bölgeye inceleme yapmak üzere gönderilen helikopterden alınan ilk görüntülerde akan lavlar kameraya yansıdı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu vurgulandı. Yanardağın en yakın yoldan yaklaşık 2.5 kilometre uzak bir vadide olması nedeniyle tahliye işlemini gerek duyulmadığı ifade edildi.
- Dünya
- 21.03.2021 Gazete