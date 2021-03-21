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    Lav yağmuru!

    ’daki 40 bin sarsıntı, bin yıldır sessiz olan ’nı harekete geçirdi. Lavlar onlarca metre havaya çıktı...

    Lav yağmuru!
    İzlanda'nın güneybatısındaki 'nda geçtiğimiz üç hafta içinde 40 binden fazla deprem meydana geldi. Depremler sebebiyle bin yıldır hareketsiz olan 'nda patlama yaşandı. Bölgeye inceleme yapmak üzere gönderilen helikopterden alınan ilk görüntülerde akan lavlar kameraya yansıdı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu vurgulandı. Yanardağın en yakın yoldan yaklaşık 2.5 kilometre uzak bir vadide olması nedeniyle tahliye işlemini gerek duyulmadığı ifade edildi.
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