



EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALIFORNİA'DA

California, 3 milyon 639 bin 874 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 753 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyondan fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 435 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 401 ölümle New York ve 47 bin 298 ölümle Texas takip ediyor.