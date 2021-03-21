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    • 22.03.2021 01:55
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    Eski Başkanı , kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek: On milyonlarca insanı oraya taşıyacak

    Eski Başkanı 'ın birkaç ay içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya döneceği belirtildi. Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan , "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor." diye konuştu.

    AA
    Trump sosyal medyasını kuruyor

    'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan , 'ye verdiği mülakatta, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor." dedi.

    Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek." diye konuştu.

    Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller, "Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak." ifadesini kullandı.

    merkezli sosyal paylaşım platformları ile , 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan ından sonra Trump'ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

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