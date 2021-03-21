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    • 21.03.2021 16:27
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    'da önce sel ardından fare istilası! Tüm dünya dehşete düştü...

    Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan 'yı, bu sefer fareler istila etti. Hastanelerdeki hastalar ısırıldı, dükkanlarda cesetler bulundu. On yıllardır görülen en büyük istilanın önüne geçilemiyor, sayıları milyonları bulan sürünün korkunç görüntüleri şok etkisi yarattı.

    Avustralya'da önce sel ardından fare istilası!

    Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

    3 KİŞİ FARELER TARAFINDAN ISIRILDI

    New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

    ÇİFTÇİLER 'ACİL EYLEM PLANI' İSTEDİ

    NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.

        BİR BAŞKA FELAKET

        Avustralya, ayrıca bugünlerde son 50 yılın en kötü sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Adanın doğu kıyılarına düşen yoğun yağmurun ardından şehirler sular altında kaldı, binlerce insan tahliye edildi.

        Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, şiddetli yağışın 8 milyon insanın yaşadığı Avustralya'nın en kalabalık bölgesini vurduğu bilgisini verdi. Tahliye emri verilenler arasında, Sydney'in kuzeybatısında yaşayanlar da var.
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