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    • Dünya
    • 21.03.2021 11:10
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    • 21.03.2021 11:10
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    900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü!

    'da başkent yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ Cuma akşamı lav püskürtmeye başladı. Püskürtme öncesi 50 bine yakın e neden olan volkanik hareketlilik nedeniyle çevre yerleşimlerde önlem alınmıştı.

    900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü

    Gece saatlerinde başlayan sisteminde başlayan hareketlilik, sahil güvenlik helikopteri tarafından kaydedildi.

    Yetkililer lavın, Geldingadalur vadisine doğru aktığını belirtti.

    Başkent 'e çok yakın bir turizm merkezi olan kaplıcasından da lavın yer yüzüne ulaşması ile oluşan duman görülebildi.

    Ülkede Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010 yılında patlaması sonrası uluslararası hava taşımacılığında büyük aksamalar yaşanmış, 10 milyon kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.

    Bilim insanları Cumartesi günü yaptıkları açıklamayla son volkanik aktivitenin azalmaya başladığını duyurdu.

    Meteoroloji Kurumu yetkilileri, patlamanın küçük olduğunu ve patlama yarığının 500 ila 1000 metre arasında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

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    Haberler Dünya 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü!