900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü!

Gece saatlerinde başlayan Krysuvik volkanik sisteminde başlayan hareketlilik, sahil güvenlik helikopteri tarafından kaydedildi.

Yetkililer lavın, Geldingadalur vadisine doğru aktığını belirtti.

Başkent Reykjavik'e çok yakın bir turizm merkezi olan Blue Lagoon jeotermal kaplıcasından da lavın yer yüzüne ulaşması ile oluşan duman görülebildi.

Ülkede Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010 yılında patlaması sonrası uluslararası hava taşımacılığında büyük aksamalar yaşanmış, 10 milyon kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.

Bilim insanları Cumartesi günü yaptıkları açıklamayla son volkanik aktivitenin azalmaya başladığını duyurdu.

İzlanda Meteoroloji Kurumu yetkilileri, patlamanın küçük olduğunu ve patlama yarığının 500 ila 1000 metre arasında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.