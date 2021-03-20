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    • 20.03.2021 19:18
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    ABD Savunma Bakanı Austin, 'da talebinde bulundu: Müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz

    , ABD'nin, müttefiklerinden Rus ekipmanlarından uzak durmasını istediğini açıkladı. Öte yandan 'ın da ile ilgilendiği biliniyor.

    AA
    Müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz

    Hint basınındaki habere göre, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

    Austin, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme süreciyle ilgili bir soruya cevaben, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden kaçınması gerekir." dedi.

    "HENÜZ S-400 SİSTEMİ EDİNMEDİLER BU YÜZDEN YAPTIRIM..."

    Hindistan'ın sistemi satın almakla ilgilendiğinin farkında olduklarını belirten Austin, "Henüz S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için bir neden yok." ifadesini kullandı.

    Austin, Hindistan'ın hızla değişen uluslararası dinamiklerde giderek daha önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

    SAVUNMA VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

        Austin ve Singh, iki ülke arasındaki savunma iş birliği, istihbarat paylaşımı ve lojistik konularında anlaştıklarını bildirdi.

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