BABASI CERRAH

Özlem Türeci 1967 yılında Almanya'nın kuzey eyaletlerinden Aşağı Saksonya'daki Lastrup kasabasında dünyaya geldi. Cerrah olan babası, Katolik Kilisesi'ne bağlı bir hastane olan St. Elisabeth-Stift'te çalıştı. Türeci lise eğitiminin ardından Homburg kentinde bulunan Saarland Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı ve doktorasını da orada tamamladı. Eğitiminin son yıllarında eşi Uğur Şahin ile tanıştı. İkisini birleştiren tutku araştırmaya duydukları ilgi oldu.

DOKTORASINI EN İYİ NOTLA TAMAMLADI

Uğur Şahin ise 1965'te İskenderun'da doğdu. Dört yaşında ailesi ile Köln'e geldi. Babası Köln'deki Ford fabrikasında işçi olan Şahin, Erich Kästner Lisesi'ni bitirdikten sonra tıp okudu. 1992'de Köln Üniversitesi'nde, kanser hücrelerine karşı immünoterapi alanında yazdığı doktorasını en iyi not olan summa cum laude ile tamamladı. 1999 yılında Homburg'daki Saarland Üniversitesi'nde doçent unvanını aldı. 2000 yılında Zürih Üniversitesi'nde araştırmalarını yürüttü. Akabinde Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde genç bir araştırmacı grubun çalışmalarının direktörlüğünü üstlendi. 2006'da da deneysel onkoloji alanında profesörlüğünü aldı.