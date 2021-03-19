Koronavirüs (Covid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Turacı'ya, Almanya'da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.
BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.