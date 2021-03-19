İngiliz - İsveç ortak yapımı Oxford-AstraZeneca aşıs kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alındı.
BORIS AŞININ İTİBARINI KURTARMANIN PEŞİNDE
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.
56 yaşındaki Johnsan'a aşının ilk dozu, geçen sene nisanda Kovid-19'a yakalandıktan sonra yoğun bakımda tedavi gördüğü Londra'daki Saint Thomas Hastanesinde yapıldı.
"ÇOK İYİ ÇOK HIZLIYDI"
Hastaneden ayrıldığı sırada gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan, "Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey hissetmedim dolayısıyla çok iyi, çok hızlıydı." dedi.