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    • 20.03.2021 01:05
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    ABD'li senatörlerden 'a skandal çağrı: 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyın

    ABD'deli Ermenis lobisi yine harekete geçti. 100 yılı aşkın yıldır söylenen 'Ermeni soykırımı' yalanı ABD'li bir grup senatör tarafından yine ortaya atıldı. 38 senatör ABD Başkanı 'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.

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    ABD'li senatörlerden Biden'a skandal çağrı: 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyın

    100 yılı aşkın yıldır söylenen 'Ermeni soykırımı' yalanı ABD'li bir grup senatör tarafından yine ortaya atıldı.

    BIDEN'A SKANDAL ÇAĞRI: SOYKIRIM" OLARAK TANI
    Öncülüğünü Demokrat Senatör ile Cumhuriyetçi Senatör 'in yaptığı ve 38 senatör ABD Başkanı 'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı yaptı. Senatörlerin imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından duyuruldu.

    Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, 'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    2019 yılında ABD sinin her iki kanadında da kabul edilen "1915 olaylarının soykırım olarak tanınması" yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı "soykırım" olarak resmen tanıyarak Kongreye katılması gerektiği savunuldu.

    Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması çağrısı yapıldı.

    ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları "soykırım" olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

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