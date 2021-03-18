1918'DEN BERİ İLK DEFA 17 PARTİ MECLİSE GİRMEYİ BAŞARDI

Hollandalılar, her seçim öncesinde olduğu gibi siyasi partilerin Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam'ı malzeme olarak kullandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde seçime gitti.

Ülkede 15 Mart Pazartesi günü yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi, 17 Mart saat 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Oyların yüzde 88'i sayıldı ve büyük kentlerden biri olan Rotterdam'daki sonuçlar henüz açıklanmadı.

1579 aday ve 37 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu. Rekor bir sayıyla 1918'den beri ilk defa 17 parti Meclise girmeyi başarırken, bunlardan 4'ü ilk kez Mecliste temsil hakkı elde etti.

"HOLLANDA'YI KOVİD-19 KRİZİNDE YÖNETMEYE DEVAM ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Sonuca ilişkin konuşan Rutte, VVD'nin seçimlerden 4'üncü kez en büyük parti olarak çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Hollanda'yı Kovid-19 krizinde yönetmeye devam etmek zorunda kalacağız. Bu güzel bir akşamdı ama yapacak daha çok işimiz var." dedi.

Rutte, halkın 4'üncü kez VVD'ye güvenip oy vermesinin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.