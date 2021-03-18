Hollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili çıkaran geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı, kadın siyasetçi Sigrid Kaag liderliğindeki koalisyon ortaklarından Demokratlar 66 (D66) da ikinci oldu.
Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) bir sıra gerileyerek üçüncü parti olsa da Meclisteki aşırı sağcıların sandalye sayısı 6 arttı.
Rutte, 2017 seçimlerinde kazandığı 33 sandalyeyi artırdı ve 35 milletvekili çıkardı, böylece VVD yapılan son 4 genel seçimde 4 kez üst üste birinci parti oldu.
Seçimin ikincisi ve en fazla kazançlı çıkanı ise kadın siyasetçi Sigrid Kaag liderliğindeki D66 oldu. 2017 seçimlerinde 19 sandalye kazanan D66, 24 milletvekili elde etti.
Bu sonuçlara göre, en az 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.
1918'DEN BERİ İLK DEFA 17 PARTİ MECLİSE GİRMEYİ BAŞARDI
Hollandalılar, her seçim öncesinde olduğu gibi siyasi partilerin Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam'ı malzeme olarak kullandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde seçime gitti.
Ülkede 15 Mart Pazartesi günü yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi, 17 Mart saat 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Oyların yüzde 88'i sayıldı ve büyük kentlerden biri olan Rotterdam'daki sonuçlar henüz açıklanmadı.
1579 aday ve 37 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 82,6 oldu. Rekor bir sayıyla 1918'den beri ilk defa 17 parti Meclise girmeyi başarırken, bunlardan 4'ü ilk kez Mecliste temsil hakkı elde etti.
"HOLLANDA'YI KOVİD-19 KRİZİNDE YÖNETMEYE DEVAM ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"
Sonuca ilişkin konuşan Rutte, VVD'nin seçimlerden 4'üncü kez en büyük parti olarak çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, Hollanda'yı Kovid-19 krizinde yönetmeye devam etmek zorunda kalacağız. Bu güzel bir akşamdı ama yapacak daha çok işimiz var." dedi.
Rutte, halkın 4'üncü kez VVD'ye güvenip oy vermesinin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.
"HOLLANDALILARIN AŞIRI DEĞİL ILIMLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Rutte'nin partisi VVD'yi 24 sandalye ile takip eden Kaag da Hollanda'nın D66'nın iyimserliğine ve vizyonuna hazır olduğunu ifade ederek "Sonuçlara baktığımız zaman Hollandalıların aşırı değil ılımlı olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaag, Hollanda'nın "iklim felaketi" ile "daha ilerici, daha adil ve daha yeşil bir şekilde" mücadele etmek için daha fazla beklemek istemediğine dikkati çekerek "Bunu başarmak için birlikte çalışmak istiyoruz. Bize duyulan güveni çok ciddiye alıyoruz ve buna hazırız." ifadesini kullandı.
"EN BÜYÜK MUHALEFET OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
D66'yı, 17 sandalyeye ulaşan aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV takip etti. 2017'de 20 milletvekili çıkaran yabancı ve İslam karşıtı PVV 3 sandalye kaybetti.