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    • Dünya
    • 18.03.2021 22:02
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    • 18.03.2021 22:18
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    'dan flaş karar: dahil 16 bölgede 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

    Son dakika haberi... Vaka sayılarının 4 milyonu aştığı e karşı sıkı tedbir kararı aldı. Ülkede ’in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00’dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    AA
    Fransa'dan flaş karar!

    Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    FRANSA'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 146 BİN 609'E ULAŞTI
    Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609'e ulaştığı bildirildi.

    Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    5 MİLYON 748 BİN 698 KİŞİ AŞILANDI
    Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Fransa'dan flaş karar: Paris dahil 16 bölgede 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak!