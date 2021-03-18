Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

5 MİLYON 748 BİN 698 KİŞİ AŞILANDI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.