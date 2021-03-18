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    • 18.03.2021 20:56
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    BM 75. Genel Kurul Başkanı : Yaklaşık 2,2 milyar kişi sağlıklı içme yundan yoksun

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı , yla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda planın gerisinde kalındığını belirtti. Bozkır, hala yaklaşık 2,2 milyar kişinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğunui ifade etti.

    AA
    2 milyar insan sağlıklı içme suyundan yoksun

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı , yla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda planın gerisinde kalındığını belirtti.

    2030 yılında suyla ilgili hedeflerin uygulanmasını teşvik etmek için BM nezdinde düzenlenen üst düzey toplantıda, "Amaç ve hedeflerimizin çok gerisindeyiz." diyen Bozkır, bugünkü panel benzeri çalışmaların "çok taraflı iş birliğini genişletmek ve suyla ilgili ihtiyaçları karşılamak için somut eylemleri hızlandırmak" gibi hedeflere ulaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

    2,2 MİLYAR KİŞİNİN SAĞLIKLI İÇME SUYUNDAN YOKSUN
    Bozkır, mevcut verilere göre, yaklaşık 2,2 milyar kişinin güvenli içme suyuna erişimden yoksun olduğu, 4,2 milyar kişinin sağlıksız ortamlarda yaşamını sürdürdüğü ve hala 2 milyar kişinin kendine ait düzgün bir tuvaletinin bulunmadığı gerçeğini hatırlattı.

    GLOBAL KALKINMADA SUYUN ETKİSİNE VURGU
    Volkan Bozkır, küresel bir salgının ortasında olunmasına rağmen 3 milyar kişinin temel el yıkama düzeneğinden yoksun olduğu bilgisini paylaşarak su sorun çözülmeden global bir kalkınmanın gerçekleşemeyeceğine vurgu yaptı.

    Bozkır, her türlü, eğitim, sağlık ve geçim kaynakları ile ilgili temel unsur olan suyun, hayat, devamlılık ve güçlenme kavramlarıyla arasında sıkı bir bağı olduğunu, suyun devamlılığının sağlanamaması durumunda tüm gezegenin ekosisteminin bozulacağını belirtti.

    Su tüketimindeki küresel eşitsizliğe vurgu yapan Bozkır şunları söyledi:

    "Milyarlarca insanın temiz içme suyu veya ellerini yıkamak için temel aletleri bile yokken bu kadar yüksek düzeyde teknik yenilik ve başarıya sahip bir dünyada yaşıyor olmamız ahlaki bir başarısızlıkla açıklanabilir."

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    Haberler Dünya BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: Yaklaşık 2,2 milyar kişi sağlıklı içme suyundan yoksun