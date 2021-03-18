Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.03.2021 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2021 18:57
    ABONE OL

    ya kapatma sürecini endişeyle takip ediyor: 'nin ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    hükümeti, nin () kapatılma sürecini endişeyle izlediğini belirtirken, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    AA
    Almanya HDP/PKK konusunda yumuşadı

    Almanya Dışişleri Bakanlığından HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

    KAPATMA DAVASINDAN ŞÜPHE DUYUYORLARMIŞ!

    Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

    HDP TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI

    Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    FETÖ DESTEKLİ GERGERLİOĞLU'NUN YANINDA DURDULAR

        Ayrıca açıklamada milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çok sayıda diğer milletvekili aleyhindeki ceza davalarının da Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir gelişmenin parçası olduğu belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Almanya kapatma sürecini endişeyle takip ediyor: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz