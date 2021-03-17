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    • 18.03.2021 05:20
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    Son dakika: , 'Terör propagandası yapmak'tan ceza verilen Gergerlioğlu'na destek çıktı!

    Son dakika haberi... ’li lioğlu’nun vekilliği “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Sözcüsü ice, "17 Mart'ta milletvekili 'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil 'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

    AA

    Son dakika haberi... 'li lioğlu'nun vekilliği "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Sözcüsü ice, "17 Mart'ta milletvekili 'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil 'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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    Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

    Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

    nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin keresi okunmuştu.

    Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

    HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, . Ceza Dairesince onanmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Terör propagandası yapmak'tan ceza verilen Gergerlioğlu'na destek çıktı!