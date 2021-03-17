AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu. AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.

AVRUPA&NBSP;İLAÇ&NBSP;AJANSI ONAYLI AŞILAR GEÇERLİ

Financial Times'ın haberine göre, aşı pasaportu, aşı uygulanan ya da negatif COVID-19 testi getirenler ile daha önce virüse yakalanan ancak iyileştiği tespit edilen kişilere verilecek.

Taslak metne göre, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan tüm aşılar, uygulama kapsamında AB üyesi ülkeler tarafından otomatik olarak tanınacak.

4 AŞI ONAY ALDI

Şu ana kadar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandı.

AB Komisyonu Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, üye ülkelerin, vatandaşlarına diğer aşıları da uygulayabileceklerini ancak aşı pasaportu almak için sadece onaylı aşıları olanların başvurabileceğini belirtmişti.

Avrupa İlaç Ajansı halihazırda biri Rus Sputnik V aşısı olmak üzere 3 aşıyı daha inceliyor. Çin aşıları için ise henüz bir başvuru yapılmadı.