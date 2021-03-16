Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

Yönetimin Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.