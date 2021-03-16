Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.03.2021 22:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 22:36
    ABONE OL

    'ın Sağlık Başdanışmanı : Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

    Başkanı 'ın Sağlık Başdanışmanı , yeni tip (Kovid-19) ında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca hala istatistiklerin ciddiyetini koruduğunu belirten Fauci, sayılarının yüksek olduğunu vurguladı.

    AA
    ABD'de yeni dalga uyarısı

    Anthony Fauci, MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda, ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

    Ülkedeki günlük vaka sayılarının 45 bin ila 60 bin olduğuna dikkati çeken Fauci, "Şu anda Kovid-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede." ifadesini kullandı.

    "YİNE DE ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

    Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

    Yönetimin Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar