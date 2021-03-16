İngiliz Shamima Begum DEAŞ'tan sonra şimdi de tarz değiştirip PKK/YPG'ye katıldı

Komşularımız olan Irak ve Suriye'de yıllarca sivil halka adeta kan kusturan ve binlerce insanı öldüren DEAŞ'ın katliamları hafızalardan silinmedi.
İslamı kullanan terör örgütü DEAŞ'a, Orta Doğu'nun dışında, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden de katılımlar olmuştu. Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan 700 kişinin DEAŞ'a katıldığı belirlenmişti.
İNGİLİZ GELİN 2015'TE DEAŞ'A KATILMIŞTI
DEAŞ'a Avrupa'dan katılanlardan biri de İngiliz Shamima Begum oldu. Uzun süre terör örgütü içinde kalan Begum, 2020 yılında İngiltere'ye dönmek istemişti. Ancak İngiltere'de Yüksek Mahkeme Shamima Begum'un ülkeye dönemeyeceğine hükmetmişti.