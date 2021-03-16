İngiliz Shamima Begum DEAŞ'tan sonra şimdi de tarz değiştirip PKK/YPG'ye katıldı

BU KEZ HASEKE'DE ORTAYA ÇIKTI!

İngiliz Shamima Begum bu kez Haseke'de ortaya çıktı. Begum'un PKK/YPG'nin Malikiye'de bulunan Roj kampında görüntüleri ortaya çıktı. DEAŞ'tan sonra diğer bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye katıldığı anlaşılan Shamima Begum'ün yeni tarzıyla Haseke'nin doğusundaki Malikiye bölgesindeki kampta kaldığı belirlendi.