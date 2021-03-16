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    • Dünya
    • 16.03.2021 10:49
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    • 16.03.2021 10:58
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    İngiliz Shamima Begum DEAŞ'tan sonra şimdi de tarz değiştirip PKK/YPG'ye katıldı

    ’den ’ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz Shamima Begum bu kez ’de görüntülendi. Begum'un PKK/YPG’nin ’de bulunan kampında görüntüsü ortaya çıktı. DEAŞ’tan sonra diğer bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’ye katıldığı anlaşılan Shamima Begum'ün yeni tarzıyla Haseke'nin doğusundaki Malikiye bölgesindeki kampta kaldığı belirlendi.

    DEAŞ'tan sonra PKK/YPG'ye katıldı

    Komşularımız olan Irak ve Suriye'de yıllarca sivil halka adeta kan kusturan ve binlerce insanı öldüren DEAŞ'ın katliamları hafızalardan silinmedi.

    İslamı kullanan terör örgütü DEAŞ'a, Orta Doğu'nun dışında, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden de katılımlar olmuştu. Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan 700 kişinin DEAŞ'a katıldığı belirlenmişti.



    İNGİLİZ GELİN 2015'TE DEAŞ'A KATILMIŞTI
    DEAŞ'a Avrupa'dan katılanlardan biri de İngiliz Shamima Begum oldu. Uzun süre terör örgütü içinde kalan Begum, 2020 yılında İngiltere'ye dönmek istemişti. Ancak İngiltere'de Yüksek Mahkeme Shamima Begum'un ülkeye dönemeyeceğine hükmetmişti.

        BU KEZ HASEKE'DE ORTAYA ÇIKTI!
        İngiliz Shamima Begum bu kez Haseke'de ortaya çıktı. Begum'un PKK/YPG'nin Malikiye'de bulunan Roj kampında görüntüleri ortaya çıktı. DEAŞ'tan sonra diğer bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye katıldığı anlaşılan Shamima Begum'ün yeni tarzıyla Haseke'nin doğusundaki Malikiye bölgesindeki kampta kaldığı belirlendi.



        FRANSIZ HEYETTEN PKK'YA SKANDAL ZİYARET
        Öte yandan terör örgütü PKK'ya bağlı Süryani Askeri Meclisi, örgütün sözde komutanlarını, Fransız temsilciler ile birlikte Haseke kuzeyindeki Tel Temr kasabasında inceleme yaptı. Bu skandal ziyaret,Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.

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