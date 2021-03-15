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    • 15.03.2021 20:39
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    'dan flaş karar: Eşcinsel birliktelikler kutsanamaz

    Son dakika haberleri... 'nin merkezi 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini açıkladı.

    AA
    Eşcinsel birliktelikler kutsanamaz

    Özellikle Avrupa'da yayılmaya başlayan ve aile yapısına mızrak gibi saplanan LGBT sapkınlığı, büyük bir tehdite dönüştü.

    'nin merkezi 'dan eşcinsel sapkınlığa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

    Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini bildirdi.

    EŞCİNSEL BİRLİKTELİKLER KUTSANAMAZ
    Katolik inananlardan Vatikan'a yöneltilen sorulara cevaben Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu'ndan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin aynı cinsiyetten birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla bunun yasal olmayacağı belirtildi.

    Açıklamada, Katolik rahiplerin bir tür dini tanınma talep eden eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verilemeyeceği ifade edildi.

    PAPA KARARI ONAYLADI
    Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri 'a da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, 'nın kendisinin de bu kararı onayladığı aktarıldı.

    Açıklamada, bu kararın bir ayrımcılık olmadığı ve kişiler üzerinde bir yargı belirtmediği kaydedildi.

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