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    • 15.03.2021 23:23
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    Son dakika: ’ta askerlerinin bulunduğu ’ne roketli saldırı!

    Son dakika haberi... ’ta askerlerinin bulunduğu ’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.

    İHA
    ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!

    'ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

    Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet roket atıldı.

    Roketler, üssün dışına isabet etti.

    ZARARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ
    Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.

    öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

    Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı!