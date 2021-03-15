Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan’a sert tepki: Çocuklarımızı ölüme gönderdiler!

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE SATTILAR"

Görüntülerde konuşan üçüncü aile de, "Yüzde 100 anladılar. Ve çocuklar kasten ölüme gönderildi. Bir komutan, gönderdiği askerlerin geri dönmeyeceğini yüzde 100 biliyordu. Ama emri o verdi. Bu da kasıtlı olarak çocukları ölüme gönderdiklerini bir kez daha gösteriyor. Önceden planlandığına dair bir fikrimiz var. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çocuklarımızı böyle sattılar. Kasıtlı olarak öldürüldüler" dedi.