Cao, Çin'in, karşılıklı hareket ve adımların eş zamanlı olması ilkesi çerçevesinde yarımadadaki siyasi çözüm sürecinin teşvik edilmesi noktasında yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

ÇİN, G7 VE AB ÜLKELERİNİN HONG KONG AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN DEĞİL

Cao, G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (UHK) Hong Kong'un seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik aldığı kararı eleştirmelerine değindi.

"Son zamanlarda bazı ülkelerin UHK'nin aldığı kararı art niyetle karaladığı ve açıkça Hong Kong ve Çin'in iç işlerine karıştığı" değerlendirmesinde bulunan Cao, "Çin bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Cao, "Hong Kong'daki seçim sistemi Çin'in bölgesel seçim sistemidir. Nasıl planlanacağı, nasıl geliştirileceği ve nasıl iyileştirileceği tamamen Çin'in iç işleridir." dedi.