Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı olalı 13 gün geçtiğini ve bu nedenle henüz tam bağışıklık gelişmediğini belirtti.

Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Lyaşko, yapılan çalışmalara göre aşının etkinliğinin 22. günden sonra başladığını hatırlattı.