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    • Dünya
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    • 15.03.2021 18:31
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    aşısı olan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyaşko, yeni tip e (Kovid-19) yakalandı

     aşısı olan  Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Lyaşko, aşı olalı 13 gün geçtiğini ve bu nedenle henüz tam bağışıklık gelişmediğini iddia etti.

    AA
    AstraZeneca aşısı olmuştu! Yakalandı

    Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı olalı 13 gün geçtiğini ve bu nedenle henüz tam bağışıklık gelişmediğini belirtti.

    Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Lyaşko, yapılan çalışmalara göre aşının etkinliğinin 22. günden sonra başladığını hatırlattı.

    Lyaşko, aşı sayesinde hastalığı zorlanmadan atlatacağına inandığını ve kısa sürede çalışmaya döneceğini bildirdi.

    AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da 53 bin 155 kişi aşılandı.

    Ülkede son 24 saatte 6 bin 792 kişide Kovid-19 tespit edildi.
        Haberler Dünya AstraZeneca aşısı olan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Lyaşko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı