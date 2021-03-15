Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.03.2021 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 14:49
    ABONE OL

    ABD'deki fabrikasında şoku! açılmasını istemişti...

    Dünyanın en büyük girişimcilerinden olan 'nın CEO'su , kapanma kararına rağmen ABD'deki Tesla fabrikasını yeniden açmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından fabrika çalışanı yüzlerce kişide tespit edildi.

    ABD'deki Tesla fabrikasında koronavirüs şoku
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    CEO'su ve ünlü girişimci 'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

    ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

    "TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"
    Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda "Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'deki Tesla fabrikasında koronavirüs şoku! Elon Musk açılmasını istemişti...