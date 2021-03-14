Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.
YUNAN RAHATSIZ OLDU
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'ı bu kez de Türkiye'nin enerji alanındaki hamleleri rahatsız etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği ortaya çıktı.
ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER
Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.