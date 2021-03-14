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    • 14.03.2021 18:05
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    • 14.03.2021 18:10
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    'nin enerji hamlesi 'ı panikletti! 'ni 'ye şikayet ettiler...

    'nin 'deki hamlelerinden rahatsız olan 'ı bu kez de Türkiye'nin enerji alanındaki hamleleri rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı dias'ın geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni gerçekleştirilen 'ni 'ye şikayet ettiği ortaya çıktı.

    AA
    Yunan korktu

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

    YUNAN RAHATSIZ OLDU
    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'ı bu kez de Türkiye'nin enerji alanındaki hamleleri rahatsız etti.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği ortaya çıktı.

    ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER
    Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

        Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

        ÇERNOBİL YALANI
        İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu Doğu Akdeniz'in Çernobil'i olabilir." ifadesini kullandı.

        Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.

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