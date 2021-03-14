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    • 14.03.2021 23:04
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    'nin kuzeyindeki ve 'a balistik füzeli saldırı!

    Son dakika haberi... 'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, 'de Esad rejimi kontrolündeki 'ndan yapıldı.

    AA
    Cerablus ve Bab'a balistik füzeli saldırı!

    'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.

    sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

    Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

    ZALİM ESAD'IN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDEN SALDIRILDI
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, 'de Esed rejimi kontrolündeki 'ndan yapıldı.

    Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    5 MART'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
    Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

    Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan bölgesinde yer alıyor.

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    Haberler Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab'a balistik füzeli saldırı!