Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabinesi, meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayıp zarara uğratıldığını ortaya çıkarması ile 15 Ocak'ta istifa etmişti.
Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak olan genel seçimler öncesi sokaklar karıştı.
PROTESTOCULAR SOKAĞA İNDİ
Koronavirüs kısıtlamaları ve hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.
Lahey kentinde sokağa inen yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs kısıtlamalarını ve hükümeti protesto etti.