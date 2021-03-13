Salihi, "Irak hükümetine defalarca terör örgütlerinin barındırılmasının, komşu ülkelerden önce Iraklılara zarar vereceğini söyledik. İki gün önce PKK terör örgütü yandaşlarının Irak ordusuna yaptıkları saldırıda orada (Sincar) yaşanan bir gerginlik oldu. Maalesef Irak hükümeti bunu halen çözememiştir." diye konuştu.

PKK'nın Sincar dışındaki varlığına da dikkati çeken Salihi, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün civarında Çimen ve Leylan bölgelerinde terör örgütlerinin vahim bir şekilde orada olmaları ve Kerkük sınırının içinde bu örgütün barındırılması, artık Mahmur'dan ve Sincar'dan daha çok tehlikedir. Bu konu Irak hükümetinin görevidir."

Salihi, PKK'nın Kerkük'teki varlığının tüm Iraklılar için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Şu anda Kerkük'ün civarında, Leylan'da, Çimen'de Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var. Bu demektir ki, Kerküklülerin güvenlikleri tehdit altındadır. Bunun yanında uyuşturucu maddelerin kuzeyden getirilmesi ve Kerkük'te şehir merkezinde dağıtılması büyük bir tehlikedir bizim için. Bütün Kerküklüler ve Iraklılar için tehlikedir." değerlendirmesinde bulundu.

"BU GRUPLAR (PKK) HER GÜN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Türkmen Bakan Maruf da Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve bölgenin normalleştirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, Sincar'daki siyasi ve güvenlik istikrarının bütün bölgeyi etkilediğini kaydetti.

"Zorla göçe maruz kalmış 100 binden fazla Ezidi kardeşimiz bu yasa dışı gruplardan dolayı daha bölgelerine dönemediler." diyen Maruf, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının birinci derece sorumluluğunun Irak hükümetinde olduğunu dile getirdi.

Erbil'in Sidekan beldesinde dün PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge'nin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Maruf, şunları aktardı:

"Tabii ne yazık ki dün PKK tarafından önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucunda 1 Peşmerge şehit oldu. Bu güvenlik sorununun bir an evvel çözülmesi gerekir. Bu gruplar her gün tehdit oluşturuyor. Geçenlerde o bölgede Peşmerge güçlerine saldırı yapılmış, kaç tane Peşmerge şehit olmuştur.

O yüzden buradaki yasa dışı silahlı güçlerin, bu güvenlik sorununun bir an evvel çözülmesi gerekir. Çünkü güvenlik sorunu olduğu sürece diğer alanları da olumsuz etkiler."