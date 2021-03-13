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    • Dünya
    • 13.03.2021 14:11
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    • 13.03.2021 14:12
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    SON DAKİKA: 'da halka açık alanlarda burka giymek yasaklandı

    Son dakika haberi: Kamu Güvenliği Bakanı Weerasekaera, halka açık olan yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını açıkladı. Neden olarak ise peçe takmanın ulusal güvenliği doğrudan etkilemesi gösterildi.

    AA
    O ülkede burka giymek yasaklandı

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bakan Weerasekaera, Kalutara kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, topluluk içerisinde peçe takmanın ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

    GEÇMİŞTE MÜSLÜMAN KADINLAR BURKA GİYMİYORDU BAHANESİ
    Weerasekaera, geçmişte Müslüman kadınların burka giymediğine işaret ederek halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını ifade etti.

    MEDRESELERE DE DÜZENLEME GELİYOR
    Bakan Weerasekaera, ülkede kayıt altında olmayan medreselerin gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde kapatılmasına yönelik adımların atılacağını da kaydetti.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Sri Lanka'da halka açık alanlarda burka giymek yasaklandı