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    • 13.03.2021 16:09
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    : 'da An-26 tipi iniş sırasında düştü!

    haberi... 'da 'na ait An-26 tipi , iniş sırasında yakınlarında düştü. 6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.

    Kazakistan'da An-26 tipi uçak düştü!

    basın servisinin açıklamasına göre, Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri iniş sırasında, Kazakistan'ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü.

    Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.

    Başkent Nur-Sultan'dan Almatı'ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü.

    UÇUŞLAR ERTELENDİ
    Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.

    6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Kazakistan'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü!