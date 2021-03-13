Almatı havaalanı basın servisinin açıklamasına göre, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında, Kazakistan'ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü.
Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.
Başkent Nur-Sultan'dan Almatı'ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü.
UÇUŞLAR ERTELENDİ
Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.
6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.