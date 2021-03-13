Prens Harry ile eşi Meghan Markle, geçen yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. İkili geçtiğimiz hafta verdikleri röportajda, Kraliyet'e savaş açtı. 50 milyon kişi tarafından izlenen röportaj dünyayı sarstı. İkilinin sözlerinde en dikkat çekeni ise Harry ve William'ın bağları koparmasıydı.
Diana, yıllar önce verdiği röportajda oğullarıyla ilgili en büyük korkusunu "Düşman olmalarından korkuyorum çünkü aile, onları birbirine düşürebilir" sözleriyle anlatmıştı.
İngiliz basını, Diana'nın bu sözlerini 'Kabusu gerçek oldu' başlığıyla manşete taşıdı. Annelerini kaybettiğinde William 15, Harry ise 12 yaşındaydı. En zor zamanları birlikte atlatan iki kardeş, evliliklerinin ardından farklı yollara adım attı. Tahtın ikinci varisi olan William, her zaman kurallara uyum sağlayan taraftı. Ailenin uçarı çocuğu Harry ise kuralları bir bir yıktı.