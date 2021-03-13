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    ’nın kabusu gerçek oldu! Akıllara o röportaj geldi: ve William...

    , Kraliyet’e savaş açtı. Ağabeyiyle konuşmadığını açıkladı. İki kardeş arasındaki küslük, ’nın 1995 yılında verdiği röportajı hatırlattı. Diana, yıllar önce verdiği röportajda oğullarıyla ilgili en büyük korkusunu "Düşman olmalarından korkuyorum çünkü aile, onları birbirine düşürebilir" sözleriyle anlatmıştı.

    Di'ana' yüreği

    Prens Harry ile eşi Meghan Markle, geçen yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. İkili geçtiğimiz hafta verdikleri röportajda, Kraliyet'e savaş açtı. 50 milyon kişi tarafından izlenen röportaj dünyayı sarstı. İkilinin sözlerinde en dikkat çekeni ise Harry ve William'ın bağları koparmasıydı.



    Diana, yıllar önce verdiği röportajda oğullarıyla ilgili en büyük korkusunu "Düşman olmalarından korkuyorum çünkü aile, onları birbirine düşürebilir" sözleriyle anlatmıştı.



    İngiliz basını, Diana'nın bu sözlerini 'Kabusu gerçek oldu' başlığıyla manşete taşıdı. Annelerini kaybettiğinde William 15, Harry ise 12 yaşındaydı. En zor zamanları birlikte atlatan iki kardeş, evliliklerinin ardından farklı yollara adım attı. Tahtın ikinci varisi olan William, her zaman kurallara uyum sağlayan taraftı. Ailenin uçarı çocuğu Harry ise kuralları bir bir yıktı.



        WILLIAM'A KIZDILAR
        Prens William, önceki gün gazetecilere "Kraliyet Ailesi ırkçı değil" dedi. Sözleri tepki çekti. Kraliçe Elizabeth ile Prens Charles'ın William'a kızdığı iddia edildi.



        MEGHAN KOMŞU ARIYOR
        Harry ve Meghan çifti, Los Angeles'daki 18 milyon dolarlık malikanede yaşamaya başladı. Hemen yanlarındaki ev ise satılığa çıktı! Spor salonu, 7 yatak odası ve 16 banyosu olan evin değeri ise 23 milyon dolar...



        TALİBAN'DAN TEHDİT!
        Prens Harry, 4 ay Afganistan'da helikopter pilotu olarak Taliban'a karşı savaştı. Şu anda korumasız olan Prens'in, terör örgütü Taliban tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı.



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        Haberler Dünya Prenses Diana’nın kabusu gerçek oldu! Akıllara o röportaj geldi: Prens Harry ve William...