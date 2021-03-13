



İngiliz basını, Diana'nın bu sözlerini 'Kabusu gerçek oldu' başlığıyla manşete taşıdı. Annelerini kaybettiğinde William 15, Harry ise 12 yaşındaydı. En zor zamanları birlikte atlatan iki kardeş, evliliklerinin ardından farklı yollara adım attı. Tahtın ikinci varisi olan William, her zaman kurallara uyum sağlayan taraftı. Ailenin uçarı çocuğu Harry ise kuralları bir bir yıktı.