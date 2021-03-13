Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pedofili milyarder Epstein’in sevgilisi ’daki evini satıyor

    , pedofili milyarder Epstein’in sevgilisiydi. Kirli ağın ikinci ismiydi. Cezaevine düşünce her şeyini kaybetti. Son olarak ’daki evini satmaya karar verdi.

    Büyük satış!
    ABD'li işadamı , kız çocuklarına istismar suçlamasıyla gündeme geldi. Epstein'e en yakın isim ise sevgilisi Ghislaine Maxwell'di... Geçtiğimiz yıl tutuklanan Maxwell, 'de para sıkıntısı çekince 'daki evini 8 milyon dolara satışa verdi.

    'in oğlu o dönem 17 yaşında olan Virginia Roberts ile bu evde bir araya gelmişti. O evde çekilen bu kareden sonra Prens hakkında cinsel istismar suçlaması gündeme geldi.




    Maxwell (en sağda), genç kızları dünyaca ünlü isimlerle bir araya getirdi. Onlardan biri de Kraliçe Elizabeth'in oğlu 'di.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Pedofili milyarder Epstein’in sevgilisi Ghislaine Maxwell Londra’daki evini satıyor