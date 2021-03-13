ABD'li işadamı Jeffrey Epstein, kız çocuklarına istismar suçlamasıyla gündeme geldi. Epstein'e en yakın isim ise sevgilisi Ghislaine Maxwell'di... Geçtiğimiz yıl tutuklanan Maxwell, ABD'de para sıkıntısı çekince Londra'daki evini 8 milyon dolara satışa verdi.
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew o dönem 17 yaşında olan Virginia Roberts ile bu evde bir araya gelmişti. O evde çekilen bu kareden sonra Prens hakkında cinsel istismar suçlaması gündeme geldi.
Maxwell (en sağda), genç kızları dünyaca ünlü isimlerle bir araya getirdi. Onlardan biri de Kraliçe Elizabeth'in oğlu Andrew'di.
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew o dönem 17 yaşında olan Virginia Roberts ile bu evde bir araya gelmişti. O evde çekilen bu kareden sonra Prens hakkında cinsel istismar suçlaması gündeme geldi.
Maxwell (en sağda), genç kızları dünyaca ünlü isimlerle bir araya getirdi. Onlardan biri de Kraliçe Elizabeth'in oğlu Andrew'di.