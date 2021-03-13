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    NASA'dan fotoğraf yarışması! Gölü favori...

    NASA, astronotların çektiği 20 fotoğraf arasında bir yarışma düzenledi. Gölü’nün de olduğu fotoğrafı zirveye çıkarmak için NASA’nın sitesine girip 1 dakikanızı ayırın…

    Van mınute!
    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. Dünya Turnuvası ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot 'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi de verildi. Haberin yayınlanmasının ardından Van ve Bitlis'te yaşayanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda sevinçlerini dile getirdi.



    Fotoğraflar arasında kırmızı rengiyle tanınan 'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki üzerinde oluşan bulutlar, 'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, 'deki Grand Kanyon, , Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer aldı. The Earth Observatory'de düzenlenen yarışma 15 Mart'a kadar devam edecek. NASA'nın resmi sitesinden oyunuzu kullanabilirsiniz.




    Astronot Kate Rubins, Van Gölü'nün uzaydan çok ilginç göründüğünü söyledi.
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