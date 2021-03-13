Dünyada aşı savaşları başladı! Ülkeler, vatandaşlarını aşılamak için birbiriyle yarıştı. Avrupa'da ise AstraZeneca alarmı vardı. İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Avusturya başta olmak üzere 9 ülke, ilk dozu olan bazı kişilerin kanında pıhtılaşma tespit edildiği için AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. AstraZeneca ise konuyla ilgili "Coronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair hiçbir kanıt görülmemiştir" açıklaması yaptı.
KRALİYET PANİKTE
Coronavirüs salgını Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı. İsveç'te veliaht Prenses Victoria (43) ile Prens Daniel (47), COVİD-19'a yakalandı. Çift, çocukları Prenses Estelle (9) ve Prens Oscar (5) ile birlikte karantinaya alındı.
TEK DOZ KORUYOR
ABD'deki Icahn Tıp Fakültesi, Coronavirüs aşılarının etkisini araştırdı. Buna göre COVİD-19 geçirmiş kişinin tek bir dozla bile 2 doz aşı vurulandan daha fazla korunduğu ortaya çıktı. Araştırma, New England Journal of Medicine'de dergisinde yayınlandı.
KRALİYET PANİKTE
Coronavirüs salgını Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı. İsveç'te veliaht Prenses Victoria (43) ile Prens Daniel (47), COVİD-19'a yakalandı. Çift, çocukları Prenses Estelle (9) ve Prens Oscar (5) ile birlikte karantinaya alındı.
TEK DOZ KORUYOR
ABD'deki Icahn Tıp Fakültesi, Coronavirüs aşılarının etkisini araştırdı. Buna göre COVİD-19 geçirmiş kişinin tek bir dozla bile 2 doz aşı vurulandan daha fazla korunduğu ortaya çıktı. Araştırma, New England Journal of Medicine'de dergisinde yayınlandı.