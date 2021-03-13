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    'da ' aşısı' paniği

    , , , ve başta olmak üzere 9 ülke, ilk dozu olan bazı kişilerin kanında pıhtılaşma tespit edildiği için aşısının kullanımını askıya aldı.

    'Ah'rupa!
    Dünyada aşı savaşları başladı! Ülkeler, vatandaşlarını aşılamak için birbiriyle yarıştı. 'da ise AstraZeneca alarmı vardı. , , , ve başta olmak üzere 9 ülke, ilk dozu olan bazı kişilerin kanında pıhtılaşma tespit edildiği için AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. ise konuyla ilgili "Coronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair hiçbir kanıt görülmemiştir" açıklaması yaptı.



    KRALİYET PANİKTE
    Coronavirüs salgını Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı. 'te veliaht Victoria (43) ile (47), COVİD-19'a yakalandı. Çift, çocukları Prenses Estelle (9) ve (5) ile birlikte karantinaya alındı.

    TEK DOZ KORUYOR
    ABD'deki , Coronavirüs aşılarının etkisini araştırdı. Buna göre COVİD-19 geçirmiş kişinin tek bir dozla bile 2 doz aşı vurulandan daha fazla korunduğu ortaya çıktı. Araştırma, New England Journal of Medicine'de dergisinde yayınlandı.



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    Haberler Dünya Avrupa'da 'AstraZeneca aşısı' paniği