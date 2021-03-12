SON DAKİKA: ABD'de George Floyd için tarihi karar: Ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek

Minneapolis Belediye Meclisi, 25 Mayıs 2020'de, polisin hatalı gözaltı tekniği sebebiyle ölümüne neden olduğu George Floyd'un ailesine, 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladığını açıkladı.
EN BÜYÜK MAHKEME ÖNCESİ ANLAŞMA BEDELİ
Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.
İNSANLARA KARŞI POLİS ZULMÜNÜN SONA ERMESİ GEREKTİĞİNE DAİR GÜÇLÜ BİR MESAJ
Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu belirtti.