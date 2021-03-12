SON DAKİKA: ABD'de George Floyd için tarihi karar: Ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek



EN BÜYÜK MAHKEME ÖNCESİ ANLAŞMA BEDELİ

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.