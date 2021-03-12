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    ve 'a malikanesini verdi tüm masraflarını üstlendi: 'nı karıştırdı

    ve ’a malikanesini veren, tüm masraflarını üstlenen Amerikalı iş adamı , ’nı karıştırdı. ’nin ırkçılığının gündeme geldiği günlerde, ’ın Perry için, “Kim bu adam?” diye tepki gösterdiği ortaya çıktı...

    Kim bu adam!

    Prens Harry ve eşi 'ın, ünlü TV'ci 'e verdikleri röportaj, 'ni zor durumda bıraktı.

    Harry'nin, "İşadamı , bize ev verdi ve güvenliğimizi sağladı" sözleri, babası 'ı çok kızdırdığı belirtildi. Prens Charles'ın, "Kim bu adam, neden Harry'ye yakın olmak istiyor?" dediği ortaya çıktı.

    Tyler Perry'nin siyahi işadamı olduğu için Kraliyet'in tepki gösterdiği belirtildi.

    O röportajda Meghan Markle'ın, "Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" tepkisinin de Kraliyet ailesinin siyahilerden hoşnut olmadığının kanıtı.

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    Haberler Dünya Prens Harry ve Meghan Markle'a malikanesini verdi tüm masraflarını üstlendi: Tyler Perry Buckingham Sarayı'nı karıştırdı