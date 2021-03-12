Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, ünlü TV'ci Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni zor durumda bıraktı.

Harry'nin, "İşadamı Tyler Perry, bize ev verdi ve güvenliğimizi sağladı" sözleri, babası Prens Charles'ı çok kızdırdığı belirtildi. Prens Charles'ın, "Kim bu adam, neden Harry'ye yakın olmak istiyor?" dediği ortaya çıktı.

Tyler Perry'nin siyahi işadamı olduğu için Kraliyet'in tepki gösterdiği belirtildi.

O röportajda Meghan Markle'ın, "Oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı" tepkisinin de Kraliyet ailesinin siyahilerden hoşnut olmadığının kanıtı.