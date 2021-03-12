Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar (bu kararı) bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"ASTRAZENECA AŞISININ KULLANILMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok." dedi.

Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." bilgisini verdi.

Danimarka, Norveç, İzlanda, İtalya, Romanya ve son olarak da Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

DSÖ, 10 Şubat'ta, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık'ta da Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.