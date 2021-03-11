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    • 11.03.2021 12:08
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    daki detayı gören gözlerine inanamıyor! Tam 8 yılını bunun için harcadı! Emoji desenli...

    Tam 8 yıl boyunca uğraştı daki o detayı gören inanamadı! 'de Hustin Kobylka isimli üretici elde etmeyi başardı. Yanlışlıkla ürettiğini söyleyen Kobylka, yılandan 6 bin dolar kazandı. Daha önce hiç üç suratlı bir yılan görmediğini ifade eden Kobylka, "Her 20 hayvandan biri, üzerinde bir gülümseyen surata sahip olabilir" dedi.

    Yılandaki detayı gören gözlerine inanamıyor!

    Independent Türkçe'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, 20 yıldır yılan yetiştiriciliği yapan ABD'li Justin Kobylka, yanlışlıkla ürettiği yılandan 6 bin dolar kazandı.

    ÜÇ TANE GÜLÜMSEYEN SURAT ÇIKTI

    ABD'li Justin Kobylka, söz konusu sürüngeni yanlışlıkla ürettiğini, aslında parlak altın sarısı ve beyaz rengin kombinasyonuna sahip bir yılan istediğini belirtti. Ancak 8 yıllık uğraşın sonunda yumurtadan, pullarında üç gülümseyen sarı surat bulunan bir yılan çıktı.

    "HER 20 HAYVANDAN BİRİNDE GÖRÜLEBİLİR"

    Daha önce hiç üç suratlı bir yılan görmediğini ifade eden Kobylka, "Her 20 hayvandan biri, üzerinde bir gülümseyen surata sahip olabilir" ifadelerini kullandı.

    Doğada "gülümseyen bir yılan" bulunma ihtimalinin epey düşük olduğu, soğukkanlı yaratıklarda benzersiz desenlerin resesif mutasyonlarla medyana geldiği belirtildi.

        "MÜKEMMEL YÜZLERİ GÖRMEK SON DERECE NADİR"

        Bahsi geçen kraliyet pitonu 2017'de dünya gündemine oturmuştu.

        Koblyka o zaman yaptığı açıklamada "Alacalı hayvanlarda bazen yüz modelleri bulunuyor. Ancak mükemmel yüzleri görmek son derece nadir" demişti.
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