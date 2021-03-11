Independent Türkçe'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, 20 yıldır yılan yetiştiriciliği yapan ABD'li Justin Kobylka, yanlışlıkla ürettiği yılandan 6 bin dolar kazandı.
ÜÇ TANE GÜLÜMSEYEN SURAT ÇIKTI
ABD'li Justin Kobylka, söz konusu sürüngeni yanlışlıkla ürettiğini, aslında parlak altın sarısı ve beyaz rengin kombinasyonuna sahip bir yılan istediğini belirtti. Ancak 8 yıllık uğraşın sonunda yumurtadan, pullarında üç gülümseyen sarı surat bulunan bir yılan çıktı.
"HER 20 HAYVANDAN BİRİNDE GÖRÜLEBİLİR"
Daha önce hiç üç suratlı bir yılan görmediğini ifade eden Kobylka, "Her 20 hayvandan biri, üzerinde bir gülümseyen surata sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
Doğada "gülümseyen bir yılan" bulunma ihtimalinin epey düşük olduğu, soğukkanlı yaratıklarda benzersiz desenlerin resesif mutasyonlarla medyana geldiği belirtildi.